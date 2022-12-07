Denizli'de her gün 17 bin öğrenciye ücretsiz yemek

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DENİZLİ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı imkanlarla Denizli'de 17 bin 165 öğrenci, ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

İl genelindeki okullarda eğitim gören pansiyonlarda kalan ve tüm kademelerdeki taşımalı sistemde eğitim gören 17 bin 165 öğrencinin yemeği, kent genelindeki mesleki ve teknik anadolu liselerinde hazırlanıyor.

Gece saatlerinde hazırlanmaya başlanan yemekler, okul ve pansiyonlara ulaştırılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giderek incelemelerde bulundu.

Ekici, yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından kentte taşımalı eğitim yapan okullar ile pansiyonlu okullarda günlük ortalama 17 bin öğrenciye sıcak yemek verildiğini söyledi.

Pansiyonlu okullarda da yemeklerin günlük 3 öğün şeklinde devam ettiğini anlatan Ekici, "Bakanlığımız eğitimde fırsat eşitliğini her geçen gün daha da güçlendiriyor. Bakanlığımızca öğrencilerimize verilen ücretsiz yemek hizmeti de önemli bir destek programıdır. Öğrencimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi adına meslek liselerimizdeki yemek üretimini hijyenik ortamlarda yaparak sıcak ve lezzetli şekilde okul yemekhanelerine ulaştırmaktayız. " diye konuştu





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