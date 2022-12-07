Çivril'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Denizli (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

Firdevs Karabulut (29) idaresindeki 10 SA 707 plakalı otomobil, Kıralan Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan sürücü Karabalut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





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