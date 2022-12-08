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Pamukkale'deki hamam bazilika için restorasyon talebi

AA

Pamukkale'deki hamam bazilika için restorasyon talebi

DENİZLİ (AA) - Denizlili turizmciler, Pamukkale'yi çevreleyen Hierapolis Antik Kenti içinde ilgi gören yapılardan olan hamam bazilikanın restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor.

Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan Hierapolis Antik Kenti'nde 1957 yılında başlayan kazı çalışmaları, Salento Üniversitesinden Prof. Dr. Grazia Semeraro başkanlığında devam ediyor.

Sadece yaz sezonunda yapılan çalışmalara birçok üniversiteden arkeolog, restoratör ve mimarların yer aldığı ekip de destek veriyor.

Bölgede Apollon Kutsal Alanı, Anıtsal Çeşme ve tiyatronun yakınındaki evler ile toplu mezar alanı gibi birçok noktada kazı ve restorasyon yapıldı.

Kış sezonunun gelmesiyle bu yıl çalışmaların sona erdiği kentte ilgi gören yapılardan olan hamam bazilika ise etrafının güvenlik amaçlı çitle çevrilmesi nedeniyle ziyaret edilemiyor.

Denizlili turizmciler, iskelelerle koruma altına alınan hamam bazilikadaki çalışmaların hızlandırılmasını istiyor.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, Antik Çağ'da misafirlerin kente girmeden önce temizlenmesini sağlamak amacıyla yapılan ve kentin kuzey kapısında yer alan yapının MS 3. yüzyıl başlarında hamam olarak inşa edildiğini, 6. yüzyılda bazilikaya dönüştürüldüğünü belirtti.

Yapıda ciddi bir deformasyonun olduğunu, bazı bölümlerin iskeleyle askıya alındığını anlatan Şen, "O dönemde buraya gelen insanlar yıkanıp temizlendikten sonra şehre giriş yapıyorlardı ve hacı oluyorlardı. Yabancı misafirlerimizin özellikle en çok ziyarete gelmek istediği noktalardan bir tanesi. Bu alanın restorasyon edilmesi bizler için çok önemli." dedi.

Antik kentteki kazı ve restorasyon çalışmalarının istenen hızda ilerleyemediğini savunan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Türkiye'deki üniversitelerimizin çalışmalara destek vermesi bizler için çok önemli. Buradaki kazı ve restorasyon çalışmaları 12 ay boyunca yapılmalı. Çünkü İtalyan kazı ekibi eskiden yaklaşık 6 ay civarında kazı ve restorasyon yapıyordu. Bu süre son yıllarda yaklaşık 2 aya düştü ve daha dar bir ekip geliyor. Üniversitelerimizin de desteğiyle süre uzatılırsa kazı ve ziyaret alanları genişler. Gelecek olan misafirler de daha fazla alan görme şansına sahip olurlar."

Şen, ülke genelindeki antik kentlerde ayağa kaldırma ve restorasyon çalışmalarının ziyaretçi sayılarını artırdığına işaret ederek yılda yaklaşık 2 milyon kişiyi ağırlayan Pamukkale ve Hierapolis'in bu çalışmalarla tarihi zenginliğini daha fazla ön plana çıkarabileceğini sözlerine ekledi.

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