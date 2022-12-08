Denizlispor'da şirketleşme yolunda ikinci olağanüstü kongre yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor'da şirketleşme yolunda ikinci olağanüstü kongre yapıldı

AA

Denizlispor'da şirketleşme yolunda ikinci olağanüstü kongre yapıldı

DENİZLİ (AA) - Denizlispor Kulübünün ikinci olağanüstü genel kurulunda, kulübün mal varlığının şirkete devredilmesi maddesi kabul edildi.

Denizlispor yönetimi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde olağanüstü genel kurul düzenledi.

Kongrede konuşan kulüp başkanı Mehmet Uz, göreve geldikleri günden bu yana takımı daha iyi yerlere taşıyabilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Kulübün bulunduğu durumdan çıkması için şirketleşmenin önemli olduğunu aktaran Uz, "Herkes geliyor iyi ya da kötü görevini yapıyor ama gittiğinde hiç kimse sorumlu olmuyor. Denizlispor'un borçları, durumu bizlerin de canını sıkıyor. Bu şekilde tüm Denizli'nin, Denizlispor'u sevenlerin de canlarını sıkıyor. Onun için bizim bu konuda kesinlikle şirketleşmemiz gerektiğini defalarca söyledim. Artık hesap verilebilir, şeffaf, ne yapılıyorsa herkesin önünde hesap verilebilir noktada olması lazım. Çünkü burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı da var." diye konuştu.

Bir taraftan kulübü bulunduğu durumdan kurtarma bir taraftan da sportif başarının gelmesi için çaba gösterdiklerini belirten Uz, şöyle devam etti:

"Biz büyük bir camiayız. Büyük bir taraftar grubu olan bir kulübüz. Birçok kulüpten marka değerimiz çok yüksek. Şehir anlamı çok yüksek. Düşüyoruz, çıkmıyoruz, kalıyoruz. Son maç, son gol olmuyor. Bence artık biz dibi gördük. Dibin dibini gördük arkadaşlar. Ya bundan sonrası ya buradan sonrası daha kötü olan bir şey de yok artık. Sonuç kötü. Bence artık buradan çıkma zamanı geldi. Şehir olarak, bütün iş insanları olarak, Denizlispor'a gönül verenler olarak elimizi taşın altına koyarak bu işi hep beraber başaracağımıza inanıyoruz. Ben de bu meşaleyi yaktım. Şirketleşme olduğu takdirde bu kulübün önünün açılacağını düşünüyorum."

Uz, şirketleşme işini bir an önce bitirip sistemi kurup Denizlispor'un bir daha borçlanmaması için ellerinden geleni yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Genel kuruldaki gündem maddeleri arasında yer alan "Genel kurul öncesi kuruluş işlemleri tamamlanmış olan Denizlispor Kulübü Derneğinin kurucusu ve hakim ortağı olduğu Denizlispor Sportif AŞ unvanlı anonim şirketinin hisse yapı ve satış şartlarının değerlendirilmesi, Denizlispor Sportif AŞ unvanlı anonim şirket ile Denizlispor Kulübü Derneği arasında mal varlığı devri sözleşmesi yapması ve devir ile ilgili tüm işlemleri yapması için mevcut Denizlispor Kulübü Derneği yönetim kuruluna yetki verilmesi" maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pamukkale'deki hamam bazilika için restorasyon talebi
YEREL HABERLER Pamukkale'deki hamam bazilika için restorasyon talebi
(Görüntülü) HİERAPOLİS ANTİK KENTİ&#039;NDE YIKILMA TEHLİKESİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HİERAPOLİS ANTİK KENTİ'NDE YIKILMA ...
Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi
YEREL HABERLER Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi
Çivril'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Çivril'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin ...
Denizli'de her gün 17 bin öğrenciye ücretsiz yemek
YEREL HABERLER Denizli'de her gün 17 bin öğrenciye ücretsiz yemek
Denizli'de leblebinin çorbası yapıldı
YEREL HABERLER Denizli'de leblebinin çorbası yapıldı
Denizlispor için kritik 3 hafta
YEREL HABERLER Denizlispor için kritik 3 hafta
Merkezefendi'nin parlayan yıldızı Arca
YEREL HABERLER Merkezefendi'nin parlayan yıldızı Arca
(Görüntülü) DENİZLİ&#039;DE SİSLE GELEN GÖRSEL ŞÖLEN
YEREL HABERLER (Görüntülü) DENİZLİ'DE SİSLE GELEN GÖRSEL ŞÖLEN
Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz oldu
YEREL HABERLER MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz oldu
Denizli'nin "Elmacı dedesi" bu kez lise öğrencilerine elma dağıttı
YEREL HABERLER Denizli'nin "Elmacı dedesi" bu kez lise öğrencilerine ...
Başkarcı Dağı'nın zirvesi "bulut deniziyle" kaplandı
YEREL HABERLER Başkarcı Dağı'nın zirvesi "bulut deniziyle" kaplandı
Çivril'de kitap fuarı açıldı
YEREL HABERLER Çivril'de kitap fuarı açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.