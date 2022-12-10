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Denizlispor-Altay maçının ardından

AA

Denizlispor-Altay maçının ardından

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Altay'ı 2-1 yenen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Giray Bulak, çok kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Giray Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, elde edilen güzel skor nedeniyle oyuncularını kutladığını söyledi.

Sahada oyunu bırakmayan bir Denizlispor olduğunu belirten Bulak, "İyi oynadılar. İkinci yarının otuzuncu saniyesinde yenilen gol bir parça bizi demoralize etti. Rakibi daha da güçlendirdi. Kenar oyunun bize katkı sağlayacağını düşündük ve hafta içi genelde hep böyle çalıştık. Geçen haftaki mağlubiyet biraz ağır olmuştu. Zaten kendimizi de izole etmiştik. Bir hafta içerisinde kimseyle konuşmadım. Kimseyle temasa geçmedim. Telefonlara cevap vermedim. Hep yoğunlaşmamız bu maç içindi." diye konuştu.

Bulak, rakibin iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu ifade ederek, "Altay takımı oldukça deneyimli. Tecrübeli oyuncuları var. Gençleri ise koşan, çabuk, seri oyuncular. Önlem almak biraz zor. Dolayısıyla onları orta sahadan stoperlere yaklaştırarak baskı uygulamaya çalıştık ve bunda da başarılı olduk. Bundan sonra tabii ne söylesek farklı düşünülebilir. Belki de en alttan kurtulacağımız bir haftaydı. Dolayısıyla bunun bize vereceği moral çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.


- Kaloğlu: "


Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Denizlispor'u tebrik eden Kaloğlu, "Denizlispor'u iyi analiz ettik. Maçın ilk 10 ve son 10 dakikasında baskı yedik. Oyunun genelinde ise her şey bizim istediğimiz gibi gidiyordu. Skoru da yakaladık. Pozisyonlarımız sıfır sıfırken de var. 1-0'dan sonra da çok net pozisyonlarımız var. Atamadık. Tabii böyle zorlu bir maçta rakibin durumunu gözeterek ikinci golü bulmamız gerekirdi. Zeki'nin sakatlanması, orta sahada bizim dengemizi biraz bozdu. O da bizim için bir dezavantaj oldu." şeklinde konuştu.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini belirten Kaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben onlarla gurur duymaya devam ediyorum. Her türlü zorluğa rağmen devam ediyoruz. Maçtan önce de malum kararlardan dolayı takım çok üzgündü. Onları bu karşılaşmaya hazırlamamız kolay değildi açıkçası. Çünkü sahada kalmak, sahada oynamak istiyoruz. Sezon başından beri çok zorluk çekiyoruz. Çok iyi gidiyoruz ama böyle durumlarda da maalesef kırılma anları oluyor. Hepimiz insanız. O yüzden üzüldüğümüz bir karşılaşma oldu. Gelişmeye devam edeceğiz. Kendimizi geliştireceğiz. Kazanmaya da devam edeceğiz. Bu karşılaşmadan dolayı Denizlispor'u tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum."

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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