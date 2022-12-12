Denizli'de döviz bürosunu dolandırmaya çalıştığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, hırsızlık süsü vererek, döviz bürosunu dolandırmaya çalıştığı öne sürülen, aralarında döviz bürosu adına para taşımacılığı yapan baba oğulun da olduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir döviz bürosu için komisyon karşılığı para taşımacılığı yapan E.G, 7 Aralık'ta polise başvurarak, işte kullandıkları hafif ticari aracın camının kırıldığını, içinde döviz bürosuna ait 400 bin doların bulunduğu çantanın çalındığını bildirdi.

Polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Aracın camının G.T. tarafından kırıldığı tespit edilirken, şüphelinin elinde çanta veya benzeri bir şey bulunmaması polisin dikkatinden kaçmadı. G.T, düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Şüpheli ifadesinde, döviz bürosu için para taşımacılığı yapan E.G. ile oğlu M.G'nin hırsızlık süsü vermek amacıyla aracın camını para karşılığında kendisine kırdırttığını söyledi.

Olaya ilişkin E.G. ve M.G'nin de aralarında olduğu 5 kişi daha gözaltına alındı. Paranın 320 bin dolarlık bölümü, M.G'nin evindeki mutfakta bulunan fırının içinde ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G, M.G. ve R.Y. "Dolandırıcılık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma ve suç uydurma" suçlarından tutuklandı. G.T'nin de arasında olduğu 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aramada bulunan 320 bin dolar ise incelenmek üzere adli emanete teslim edildi.

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