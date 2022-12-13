Denizli'de takip ettiği kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştıktan sonra otobüs terminaline kadar takip ettiği kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, A.Y. (28) ile K.İ. (29) Sevindik Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedeniyle tartıştı. A.Y. ve K.İ. çevredekilerin müdahalesiyle bulundukları yerden ayrıldı.
İzmir'e gitmek için Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen A.Y, burada otobüs beklediği sırada, kendisini takip eden K.İ. ile yeniden tartıştı.
Kavgaya dönüşen tartışmada K.İ, bıçakla A.Y'yi bacağından yaraladı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinde K.İ'yi gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.