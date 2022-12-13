Denizli'de takip ettiği kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Google'da en çok aranan yemekler açıklandı! Listede Türk mutfağından 3 tarif yer aldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştıktan sonra otobüs terminaline kadar takip ettiği kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, A.Y. (28) ile K.İ. (29) Sevindik Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedeniyle tartıştı. A.Y. ve K.İ. çevredekilerin müdahalesiyle bulundukları yerden ayrıldı.

İzmir'e gitmek için Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen A.Y, burada otobüs beklediği sırada, kendisini takip eden K.İ. ile yeniden tartıştı.

Kavgaya dönüşen tartışmada K.İ, bıçakla A.Y'yi bacağından yaraladı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde K.İ'yi gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.