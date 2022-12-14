Kadınlar Kriket Açık Alan Şampiyonası, Denizli'de başladı

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DENİZLİ (AA) - Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Büyükler ve 19 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Kriket Açık Alan Şampiyonası, Denizli'de başladı.

Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'ndeki statta gerçekleştirilen organizasyona 10 ilden, 10 takım ve 157 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, AA muhabirine, kentin her köşesinde farklı kategorilerde spor organizasyonları yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Denizli'nin 4 gün boyunca krikette önemli buluşmalardan birine ev sahipliği yapacağına işaret eden İlman, "Bu şampiyonanın sonunda da milli takım seçmeleri gerçekleşecek. Böyle güzel bir turnuvaya ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Denizli'de sporun gelişmesi aynı zamanda da fazla bilinmeyen yeni spor dallarının ilimizde tanıtılması ve yaygınlaşması adına kriket şampiyonasının çok önemli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kriket Asbaşkanı Hasan Sabit Alta ise şampiyona sonunda olimpiyatlar için aday kadro oluşturulacağına işaret ederek, "Buradaki en büyük hedeflerimizden birisi 2028'de yapılacak Los Angeles Olimpiyatları'na aday kadroyu oluşturmak. Denizli'den çok memnunuz. İnşallah kazasız belasız, sakatlıksız bir turnuva geçirmek istiyoruz." dedi.

18 Aralık'ta sona erecek şampiyona, Malatya İl Karması ve Pars Spor Kulübü karşılaşmasıyla başladı.





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