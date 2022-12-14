Denizli'de baba kız aynı hastanede şifa dağıtıyor

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yeni mezun doktor Fatma Erdoğan, babasının da görev yaptığı Servergazi Devlet Hastanesi Acil Servisine atanmanın mutluluğunu yaşıyor.

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan 25 yaşındaki Fatma Erdoğan, babası Birol Erdoğan'ın da görev yaptığı Servergazi Devlet Hastanesi Acil Servisine atandı.

Fatma Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada babasıyla aynı yerde görev yapmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Mesleğe babası ile aynı hastanede görev yaparak başlamasının kendisini motive ettiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan beri en büyük hayalim hekim olmaktı. Önümde babam gibi bir idolüm vardı. Onu gördükçe çok çalıştım ve şu anda babamla aynı hastanede görev yapıyorum. Tabii babamın tecrübelerinden mümkün olduğunca faydalanmaya çalışıyorum. Herhangi bir durumla karşılaştığımda babam hemen yardımıma koşuyor, neler yapmam gerektiği konusunda bilgiler veriyor. Sevdiğim mesleği yapmanın ve bu mesleği babamla birlikte yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah uzun yıllar birlikte görev yaparız."

Baba Erdoğan ise 27 yıldır sağlık sektöründe çalıştığını 4 yıldır da kızının atandığı hastanede bulunduğunu dile getirerek "Kızım bu yıl okulunu bitirdi ve bakanlığın ataması ile burada göreve başladı. Elimizde büyüdü, şimdi aynı mesleği yapıyoruz. Aynı yerde çalıştığımızı öğrenen hastalar ya da diğer sağlık çalışanları olayı ilk duyduklarında biraz şaşırıyor. Sonra ne güzel baba kız aynı yerde çalışıyorsunuz diye güzel tepkiler veriyorlar." dedi.

Erdoğan kızıyla gurur duyduğunu anlatarak, "Hastanede baba kız ilişkisini bir kenara bırakarak usta çırak ilişkisi içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kızımın meslek seçimi konusunda herhangi bir yönlendirme yapmadım ama tabii beni gördükçe doktor olma hayali kurmuş. İyi ki de hayal kurmuş. Şimdi birlikte çalışmanın gururunu yaşıyoruz. Herkese nasip olmaz böyle bir duygu. Neler yapması gerektiğini, hastaların durumuna göre hangi tedaviyi uygulaması gerektiğini söylüyorum. Kızıma meslek hayatında başarılar diliyorum." diye konuştu.

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