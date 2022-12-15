Denizli'de "Türk Dünyası ve Lider Ülke Türkiye" konulu konferans düzenlendi

DENİZLİ (AA) - MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Denizli'de "Türk Dünyası ve Lider Ülke Türkiye" konulu konferans verdi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi işbirliğinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Prof. Dr. Ruhi Ersoy, konferansta Türk tarihinin geçmişten bugüne adımlarını ve Türkiye'nin önemini anlattı.

Ersoy, Türkiye'de pek çok konunun aynı anda tartışıldığını belirterek, "Tartışıp köpürtüp hiçbir şey yapmayan değil icraat yapıp Türk dünyasını doğrultma, milli geleceği inşa etme süreciyle ilgili çalışma yapan, emek verenlere daha çok saygı duyuyoruz. Yarınlara umutla bakabilmek için Türk yüzyılını kavrayabilmek, lider ülke Türkiye'nin yüzüncü yaşına, 2023'e günler kala bugünlerde bunun muhasebesini yapmak durumundayiz." dedi.



Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve BBP Denizli İl Başkanı İsmail Karateke ve davetliler katıldı.​​​​​​​

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