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Denizli, Teknik Tekstil Merkezi ile ihracatına değer katacak

AA

Denizli, Teknik Tekstil Merkezi ile ihracatına değer katacak

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Tekstil kenti Denizli'de yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesi için başlatılan "Teknik Tekstile Dönüşüm" projesi kapsamında kurulan merkez, tekstilden otomotive, inşaattan medikale 12 farklı sektördeki çok sayıda AR-GE projesi üzerinde çalışmalar yapıyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülen "Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm" projesi, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde 1000 metrekarelik alanda kurulan Teknik Tekstil Merkezi ile başladı.

Kentteki tekstil şirketlerinin daha yüksek katma değerli ürünlere geçerek kilogram başına ihracat fiyatlarını artırmalarına odaklanan merkez, KOBİ'lere son teknoloji ürünü makinelerle, prototip ve numune üretme imkanları sunuyor.

Firmalar ortak kullanım alanı olan merkezin sunacağı avantajlardan yararlanarak uluslararası pazarlara ve finans kaynaklarına erişim ile satış ve pazarlama konusunda eğitim ve danışmanlık alabiliyor.

Merkezin faaliyetleriyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 2020 yılında başlatılan projeyle sadece Denizli'nin değil, Türkiye tekstilinin tüm dünyada tanınmasına aracı olacaklarını ve merkezlerinin sanayide çığır açmasını beklediklerini söyledi.

Denizli'nin havlu, bornoz ve ev tekstilinde merkez olduğunu anlatan Erdoğan, bu gücü dünya çapına yayma hedefi kapsamında kurulan Teknik Tekstil Merkezi'nin makine ve teçhizat altyapısıyla gurur duyduklarını ifade etti.

- İnşaatta demir yerine kumaş projesi

Proje kapsamında oluşturulan kümelenmeye dahil olan firmaların yüksek teknolojiye geçiş konusunda örnek olacağına inandıklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu merkezimizde AR-GE yapılacak, üretimi düşünülen teknik tekstil ürünlerinin numuneleri elde edilebilecek. Yeni fikirlerle projeler ortaya koyulacak. AR-GE'si yapılabilecek 12 ayrı sektöre hitap edebilecek ürün gamımız var. Örnek verecek olursak uçaklarda kullanılan yanmaz halılardan tutun koltuklara, otomotiv yan sanayi ile ilgili ürünlere, inşaatlarda kullanılan demir yerine mukavemeti daha güçlü kumaşlara kadar çeşitlilikte teknolojiler üzerinde çalışılacak. Merkezimiz, bu derece kapsamlı makine ve cihazların bir arada olduğu ilk ve tek yer. Ne Türkiye'de ne de AB ülkelerinde hepsinin bir arada hizmet sunduğu bir merkez var."

- Su tüketimini azaltma projeleri

Medikal, havacılık ve uzay teknolojisine uzanan bir yelpazede çalışma yapma imkanı sunan merkezin diğer bir odak noktasının tekstilde su kullanımını azaltmak olduğunu kaydeden Erdoğan, susuz boyama teknolojisiyle ilgili bir projenin devam ettiğini ifade etti.

Polyester ürünler ve pamuklu kumaşlarda denenen bu teknolojiyle ihracat ve ekonominin yanı sıra ekosisteme de faydalı olmaya gayret ettiklerini dile getiren Erdoğan, AR-GE çalışmaları tamamlanan projelerin Denizli'ye yeni yatırımlar çekmesini hedeflediklerini, bu alanda da firmalara destek ve danışmanlık vermeyi sürdüreceklerini aktardı.

- Uluslararası üniversitelerle işbirliği

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 100'ün üzerinde KOBİ'ye eğitim vererek uluslararası fuarlara götürdüklerine de değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30'a yakın firmamızı Frankfurt’taki uluslararası fuarda yurt dışındaki potansiyel müşterileriyle bir araya getirdik. Bu alandaki ilk ihracatımızı da yaptık. Orada ayrıca bazı üniversitelerle de bir araya gelerek projemizi ve merkezimizi tanıtıp duyurmanın, geliştirip büyütmenin, yeni fikirlerle ve iş birlikleriyle taçlandırmanın gayreti içerisinde olduk. Projemizin en önemli yönlerinden biri de KOBİ'lerimizin yurt içi ve yurt dışı pazarında rekabet gücünü artırmaktır. Uzman ekibimizle bunun için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Merkezimizde görev verdiğimiz, Avrupa'nın en iyilerinden biri olarak tanınan bir danışmanımız da var. Teknoloji üssümüzü, ihtiyaç ve talebe göre imkanımız dahilinde zamanla daha da büyütüp geliştireceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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