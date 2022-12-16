Denizli'de köpeği öldüren, sahibini tehdit eden sanığa 5 yıl 9 ay hapis

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde komşusunun sahiplendiği köpeği tüfekle öldürdüğü ve sahibini tehdit ettiği suçlamasıyla dava açılan sanık, 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık S.T. (68), tanıklar, sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve taraf avukatları katıldı.

Sanık S.T. suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Mahkeme, sanık S.T'nin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 2 yıl, köpek sahibi E.T'yi silahla tehdit etmek suçundan da 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatı Filiz Akgün, sanığa üst sınırdan ceza verilmemesine rağmen kararın hayvan hakları açısından emsal teşkil edeceğini savundu.

Sanığın ifadesinde köpeğin başına çekiçle vurduğunu söylediğini belirten Akgün, "Kararı istinafa taşımayı düşünüyoruz. Sanık, hayvana eziyet çektirmek ve acımasızca muamelede bulunmak suçlarından da ceza almalıydı. Bu yönüyle kararın eksik olduğunu düşünüyoruz." dedi.

- Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde yaşayan E.T. (28), sahiplenerek "Paşa" ismini verdiği köpeğini 15 Haziran'da oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulmuş, gözaltına alınan alt kat komşusu S.T. (68) tutuklanmış, itiraz üzerine de adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.