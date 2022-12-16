Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, Denizli'de temaslarda bulundu

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DENİZLİ (AA) - Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, "Biz geçmişini onurlandıran ama geleceği de düşleyen bir siyasi partiyiz." dedi.

Tunay, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, partisinin 76 yıllık koca bir çınar olduğunu söyledi.

Özellikle 'Z' kuşağı olarak adlandırılan gençlerin ilk kez oy kullanacağına işaret eden Tunay, "Gençlerimize sadece geçmişi anlatarak bir yere varamayız. Biz geçmişini onurlandıran ama geleceği de düşleyen bir siyasi partiyiz. Geçmişte yaptığımız hizmetleri anlatacağız ama insanları sıkmadan gelecekte neler yapacağız, neleri hedefliyoruz bunu söyleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Parti olarak hatalarının olabileceğini belirten Tunay, eski günlerdeki başarıyı yakalamak için çalıştıklarını dile getirdi.



Tunay, partisini tekrar ayağa kaldırmak, eski şaşalı günlerine döndürmenin mücadelesini verdiklerini sözlerine ekledi.

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