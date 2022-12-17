Denizli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Haydan Mahallesi'ndeki boş bir arazide iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada K.D, H.E, S.Y ve T.Y yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tarafların sosyal medyada paylaşılan bir video nedeniyle tartıştıkları ileri sürüldü.