Denizli'de telefon kablosu çalan 2 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde internet ve telefon kablosu çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 2 kişi, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kızılyer Mahallesi'nde internet ve telefon kablolarının çalınmasıyla ilgili failleri yakalamak için çalışma başlattı.
Honaz ve Çal ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, K.S. (21) ve B.A'yı (22) yakaladı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.