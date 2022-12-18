GÜNCELLEME - Denizli'de karısını bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını bıçakla öldüren zanlı, gözaltına alındı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde M.T, dün gece çıkan tartışmada eşi ve üç çocuğunun annesi hemşire Hülya T'yi bıçaklayıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi Hülya T'nin öldüğünü belirledi. Katil zanlısı M.T. ise gelen polis ekibine teslim oldu.
Çiftin üç çocuğunun da olay anında evde bulunduğu öğrenildi.
- Çalıştığı hastanede tören düzenlendi
Hülya T'nin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından görev yaptığı Denizli Devlet Hastanesi Yenidoğan Servisi önüne getirildi.
Hülya T'nin mesai arkadaşlarının katılımıyla düzenlenen törende dualar okundu. Hülya T'nin cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesine gönderildi.