Denizli'deki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kavga sırasında bıçakla yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.



İncilipınar Mahallesi Bursa Caddesi'nde arkadaşıyla yürüyen A.T ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.T. bıçakla ensesinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.