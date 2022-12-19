Denizli'de karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Cinayetin ardından gözaltına alınan M.T'nin (38) emniyetteki işlemi tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelinin susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Çiftin, olay anında evde bulunan 3 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma altına alındı.

- Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmış

Hülya T'nin (35) eşi M.T'ye karşı iki kez "uzaklaştırma kararı" aldırdığı öğrenildi. Son uzaklaştırma kararının bu yıl ağustos ayında sona erdiği, çiftin aynı evde birlikte yaşamaya devam ettikleri öğrenildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde M.T, 17 Aralık Cumartesi gecesi tartıştığı eşi Hülya T'yi bıçakla öldürmüştü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Hülya T. için hemşire olarak görev yaptığı Denizli Devlet Hastanesinde tören düzenlemişti. Hülya T'nin cenazesi, törenin ardından memleketi olan Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesine gönderilmişti.



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