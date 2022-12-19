Denizli'de sis ulaşımda aksamalara yol açtı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de etkisini gösteren sis, trafikte aksamalara neden oldu.

Kent genelinde yüksek kesimlerde sabah saatlerinde başlayan sis, Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla kara yollarında aralıklarla etkili oldu.

Cankurtaran, Akyar ve Kazıkbeli mevkilerinde görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri de görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle önlemlerini artırdı.

Yoğun sis, Denizli-Uşak kara yolu Zıpır Yokuşu mevkisinde de ulaşımı olumsuz etkiledi.

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