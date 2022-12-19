Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 2 kişinin adresine baskın yaptı.
Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 226 gram esrar, 26 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram eroin, 60 sentetik ecza, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 liraya el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
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