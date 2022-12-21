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Denizli'de sanayi sitesi esnafı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Denizli'de sanayi sitesi esnafı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de sanayi sitesi esnafı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendikleri eserleri belirledi.

Merkezefendi ilçesindeki Üçüncü Sanayi Sitesi'nde iş yerleri bulunan usta ve çalışanlar, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin dünya genelinde çektiği en iyi fotoğrafların yer aldığı seçkiyi inceledi.

Oto tamir ustası Gökay Bağadır, çevre ve yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Masalcı Nine ve Muciddin Amca", haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarına oy verdi.

Bağadır, fotoğrafların hepsini çok beğendiğini ifade ederek, "Biz otomobille ilgili bir sektörde olduğumuz ve Türkiye'nin otomobilinin tasarımını çok sevdiğimiz için ben özellikle haber kategorisindeki oyumu Emrah Yorulmaz'ın 'TOGG'un ilk yolculuğu' fotoğrafından yana kullandım. Anadolu Ajansı muhabirleri birbirinden güzel fotoğraflar çekmiş, hepsi birincilik hak ediyor." diye konuştu.

Tamirci Ali Ödemiş ise çevre ve yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Gün ışığı ağları", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Hakkari'de festival havası", spor kategorisinde ise Faruk Zeki Fazlıoğlu'nun "Messi'nin peşinde" fotoğraflarına oy verdi.

Ödemiş, AA'nın her yıl düzenlediği fotoğraf oylamasına katılmayı ihmal etmediğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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