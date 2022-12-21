Eski Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, çocuk eğitimine ilişkin konferans

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DENİZLİ (AA) - Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Denizli'de, "Kırk kere söyledim, ben ne söyledim, çocuğum ne anladı" konulu konferans verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Eski Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Kırk kere söyledim, ben ne söyledim, çocuğum ne anladı" konulu konferansta, aile yapısının ve eğitim sisteminin önemini anlattı.

Selçuk, çocuklara verilen eğitim ile çocuğun çocukluğunu yaşamasının önemine dikkati çekti.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve davetliler katıldı.

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