Bakan Varank, Denizli'de Teknik Tekstil Merkezinin açılışında konuştu: (1)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank, Denizli'de Teknik Tekstil Merkezinin açılışında konuştu: (1)

AA

Bakan Varank, Denizli'de Teknik Tekstil Merkezinin açılışında konuştu: (1)

DENİZLİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin rol yapmayı beceremeyen oyuncuların oynadığı, mağduriyet sosuna bulanmış kötü tiyatro girişimleriyle kaybedecek vakti olmadığını söyledi.

Varank, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Teknik Tekstil Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, "Durmak yok, yola devam" sloganı çerçevesinde ülkeye hizmet etmek için karış karış dolaştıklarını ifade etti.

Gündemlerinin girişimcilik, katma değer, istihdam olduğunu vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin rol yapmayı beceremeyen oyuncuların oynadığı mağduriyet sosuna bulanmış kötü tiyatro girişimleriyle kaybedecek vakti yok diyor, temel atmalara, büyük açılışlara, proje tanıtımlarına yetişmeye çalışıyoruz. Eminim milletimiz de bizim bu gayretimizi görüyor ve not ediyor inşallah zamanı geldiğinde de doğru tercihleri yaparak bu gayretin gereğini inşallah yerine getirecektir diye düşünüyoruz."

Küresel rekabet ortamında kalıcı olabilmek için şirketlerin, sektörlerin kendisini sürekli güncellemek ve dönüştürmek mecburiyetinde olduğuna işaret eden Varank, Türkiye'yi bu küresel dönüşüm sürecinin kazananlarından biri yapmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Planlı sanayi altyapılarından iş ve yatırım ortamına, AR-GE ve teknoloji ekosisteminden bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda veri odaklı politikalar uyguladıklarını anlatan Varank, şunları ifade etti:

"Bir yandan ulusal kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanarak doğru alanlara yönlendirmeye çalışırken diğer yandan uluslararası finansman kaynaklarından da azami derecede istifade etmeye çalışıyoruz. Bu finansman kaynaklarının başında Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz Rekabetçi Sektörler Programı geliyor. Bölgesel rekabet edebilirlik temasıyla birinci dönemini 2018 yılında tamamladığımız bu programla 262 yeni işletmenin kurulmasına KOBİ'lerin kullanımı için yaklaşık 10 milyar liralık bir fon oluşturulmasına vesile olduk. İkinci dönemimizde ise küresel rekabette yenilikçi ürünlerle gücümüzü artırmayı hedefleyerek, programın odağını rekabetçilik ve yenilikçilik olarak belirledik. Bu dönemde 41 farklı projeye yaklaşık 2,5 milyar lira katkı sunacağız."

Denizli'de tekstil sektörünü odağına alan örnek bir proje olan Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'ni yürüttüklerini belirten Varank, proje şemsiyesi altında birçok başlıkta KOBİ'lerin altyapılarını ve yenilikçilik kapasitesini güçlendireceklerini söyledi.

Bakan Varank, projenin en önemli çıktısının açılışı yapılan Merkez olduğunu dile getirerek, tekstilin milli gelire katkısı, sanayi üretimindeki payı, sağladığı istihdam ve yatırımlar anlamında ülkenin en önde gelen sektörlerinden olduğunu vurguladı.

-"'Tekstili bırakmamız lazım' diyenler vardı"

Tekstil ve hazır giyimde Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin en büyük 3 tedarikçisi arasında yer aldığına dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde açıklanan güncel verilere göre tekstilde bir rekora daha imza atarak ilk 11 ayda 9,5 milyar dolarlık ihracat yapmayı başardık. Ancak eski iş yapma alışkanlıklarımız ve ürünlerimizle bu başarıyı da elbette sürdürülebilir kılmamız mümkün değil. Biz tabii tekstil, hazır giyim, konfeksiyon alanlarına gerçekten oldukça önemli yatırımlar yaptık. Firmalarımızın bu alanlarda ileriye gitmesi için onları destekledik. Geldiğimiz noktada en fazla dış ticaret fazlası veren sektörlerden bir tanesi de tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü. Tabii bizim arkadaşlarımızın arasında da 'tekstili konfeksiyon işlerini artık bırakmamız lazım' diyenler vardı. Sayın Ali Babacan tekstilcileri toplardı, derdi ki 'Artık bu sektörlerden çıkın, bu sektörlerde gelecek yok.' Gemicileri, tersanecileri toplardı derdi ki 'Siz bu sektörden çıkın, tersaneciliğin geleceği yok.' ama bugün geldiğimiz noktada tekstil en fazla dış ticaret fazlası verdiğimiz sektörlerden bir tanesi. Avrupa'nın en teknolojik gemilerini kim üretiyor? Türkiye üretiyor."

Meselelere tek açıdan bakmadıklarını belirten Varank, "Biz 85 milyonluk bir ülkeyiz. Elbette teknolojiye yatırım yapıyoruz. AR-GE'ye yatırım yapıyoruz, katma değerli işlere yatırım yapıyoruz ama insan yoğun işlere de yatırım yapmak, istihdam oluşturmak mecburiyetindeyiz." dedi.

- "Fason üretimin bir adım ötesine geçmemiz lazım"

Bakan Varank, gelinen noktanın Türkiye açısından bir başarı olduğunu dile getirerek, "Bunu çok daha ileri noktalara götürmemiz, sürdürülebilirliği sağlamamız lazım. Yenilikçi ve daha kaliteli ürünler çıkarabilen rakiplerimizin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ayrıca kullanıcıların ve global markaların ürünlerinden beklentileri de giderek artıyor. Artık fason üretimin bir adım ötesine geçmemiz lazım. Küresel rekabet gücümüzü artırmak için AR-GE ve ileri teknolojiyi birleştiren ürünleri portföyümüze eklememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde teknik tekstilin sektör içinde en hızlı büyüyen segment haline geldiğini söyleyen Varank, teknik tekstil pazarının alt sektörlerle birlikte 160 milyar doları bulan bir ihracat pazarı olduğunun öngörüldüğünü kaydetti.

Varank, Türkiye'nin dünya teknik tekstil ihracatında 2021 yılındaki 2,4 milyar dolarlık performansıyla ilk 20'de yer aldığını ifade ederek, "Ancak Avrupa'nın en büyük tekstil ve konfeksiyon üretim kapasitesine sahip ülkemizin teknik tekstil alanında da daha rekabetçi bir hale gelmesi artık bir tercih değil, bir zorunluluk." dedi.

- "Teknik tekstil çok önemli"

Bakan Varank, rekabetçiliği sadece fiyatta arama döneminin geride kaldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yenilikçi, çevreye saygılı, katma değeri daha yüksek üretimle rekabetçiliğimizi sürdürmemiz gerekiyor. Tekstilde teknik tekstil tam da bu anlamda çok önemli bir husus. Teknik tekstil deyince sektörün içinde olmayanlar belki çok hızlı bir şekilde idrak edemeyebilirler ama az önce işte Ticaret Odası Başkanımız bir anlattı, bir örnek üründen bahsetti. Gösterdiği araç sürücü koltuğu, teknik tekstile en güzel örneklerden bir tanesi. Karbon kompozit kumaştan teknolojik bir ürün geliştirmişler. Ben kendilerini gerçekten tebrik ediyorum. Gelirken de firmalarımızın ürünlerine baktık. Yanmayan eldiveni bizzat test ettik. Çakmakla tutuşturduk, alev almadığını gördük. Tabii Togg konusunu elbette ben şirket yöneticisi arkadaşlara ileteceğim. Onlar da böyle yenilikçi ürünlere mutlaka ilgi göstereceklerdir."

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor'da Bulak fark yarattı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Bulak fark yarattı
Denizli´de Mobil Kanser Tarama TIR'ı ile 73 kişiye erken kanser teşhisi konuldu
YEREL HABERLER Denizli´de Mobil Kanser Tarama TIR'ı ile 73 kişiye ...
Eski Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, çocuk eğitimine ilişkin konferans
YEREL HABERLER Eski Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, çocuk eğitimine ...
Denizli'de tel üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Denizli'de tel üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın ...
Denizlispor ilk yarıyı galibiyetle tamamlamak istiyor
YEREL HABERLER Denizlispor ilk yarıyı galibiyetle tamamlamak istiyor
Denizli'de sanayi sitesi esnafı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Denizli'de sanayi sitesi esnafı AA'nın "Yılın ...
Denizlispor'da moraller yerine geldi
YEREL HABERLER Denizlispor'da moraller yerine geldi
Honaz Tünelleri'nde sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Honaz Tünelleri'nde sona yaklaşıldı
Denizlispor kurtuluş ateşini yaktı
YEREL HABERLER Denizlispor kurtuluş ateşini yaktı
Denizli'de devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Denizli'de devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.