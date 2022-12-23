Denizli'de iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş makinesiyle otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Gümüşler Mahallesi Cinkaya Bulvarı'nda A.K'nin kullandığı 20 AL 975 plakalı otomobil ile Z.R. idaresindeki iş makinesi çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekibinin çabasıyla çıkarıldı. Yaralanan A.K. ve Ü.K, Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İş makinesi sürücüsü, polis merkezine götürüldü.





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