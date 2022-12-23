Denizli'de üvey oğlunun bıçakladığı kişi hastaneye kaldırıldı

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DENİZLİ (AA) - Pamukkale ilçesinde aynı evde yaşadığı üvey oğlu tarafından bıçakla yaralanan kişi ağır yaralandı.

Yunusemre Mahallesi 6402. Sokak'taki apartmanda yaşayan H.S. (47) ile üvey oğlu M.U.Ş. (19) arasında tartışma çıktı.

M.U.Ş, yanındaki bıçakla H.S'yi göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildilirken, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

M.U.Ş, suç aletiyle olay yerinde gözaltına alındı.









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