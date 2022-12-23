Denizli'de PKK/KCK-PYD/YPG üyesi yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG terör örgütüne katılarak, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü ve 2021'de Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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