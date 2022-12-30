AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Denizli'de temaslarda bulundu

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DENİZLİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Denizli'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Uygur, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ziyaret etti.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Türkiye Yüzyılı" isimli toplantıya katılan Uygur, yaptığı konuşmada AK Parti'nin 2001 yılında milletin içinden, milletin talep ve beklentilerinden doğan bir parti olduğunu, bugüne kadar tüm eser ve hizmetleri milletten aldıkları güçle oluşturdukları politikalarla hayata geçirdiklerini aktardı.

Uygur, "Şimdi de bugün inşallah Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız 2023 hedeflerimizin arifesinde Türkiye'nin ikinci yüzyılını milletle inşa etmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşlarını güçlendirme ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer verme gayretinde olduklarını dile getiren Uygur, siyaset anlayışlarının temelinde hep istişare kültürü ve milleti dinleme hassasiyetinin bulunduğunu kaydetti.

Programa, AK Parti Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti MKYK üyesi Nurcan Dalbudak, AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Feride Kabadayılar, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Uygur daha sonra beraberindeki heyetle ticaret ve sanayi odalarını ziyaret etti, oda başkanlarıyla görüştü.





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