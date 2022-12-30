AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Denizli'de partililerle buluştu

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DENİZLİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, partisinin Denizli il başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Uygur, kentteki programları kapsamında AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör'ü makamında ziyaret etti.

Daha sonra il başkanlığındaki toplantı salonunda partililerle buluşan Uygur, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletin talep ve beklentilerinden doğmuş bir parti olduğunu belirtti.

AK Parti'nin bir dava hareketi olarak kurulduğunu vurgulayan Uygur, "Kurulduğu günden bugüne, 20 yıllık süre içerisinde her alanda ülkemize büyük eserler kazandırdık. Türkiye'nin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini gerçekleştirdik. Demokratik hak ve özgürlükler anlamında reform niteliğinde yeniliklere imza attık." ifadelerini kullandı.

Uygur, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde uluslararası alanda diplomasiye yön veren bir konuma geldiğini de sözlerine ekledi.



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