AK Parti Denizli Milletvekili Tin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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DENİZLİ (AA) - AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tin, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Milletvekili Tin, haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Operasyon başlıyor", çevre-yaşamda Bestami Bodruk'un "Bal festivali", sporda ise Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" fotoğrafına oy verdi.

Çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla oylama sitesine eklenen link üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün "Geleceğe Nefes Türkiye Yüzyılına Nefes" kampanyasına katılan Tin, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların ödüle layık olduğunu, birbirinden güzel kareleri hafızalara kaydeden Anadolu Ajansını ve çalışanlarını kutladığını belirtti.

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