Denizli'de evde çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kervansaray Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki daireden dumanlar çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri dairede mahsur kalan 5 kişiyi, itfaiye merdiveniyle balkondan çıkararak tahliye etti. Dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dairede hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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