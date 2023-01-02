Denizli'de uyuşturucu komasına girdiği öne sürülen genç öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde uyuşturucu komasına girdiği öne sürülen 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Akkonak Mahallesi'nde ikamet eden F.C'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri, F.C'yi yerde baygın halde buldu. Evde uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar da tespit edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

F.C'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​​​​​​​​

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