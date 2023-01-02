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Denizli'de uyuşturucu komasına girdiği öne sürülen genç öldü

AA

Denizli'de uyuşturucu komasına girdiği öne sürülen genç öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde uyuşturucu komasına girdiği öne sürülen 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Akkonak Mahallesi'nde ikamet eden F.C'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri, F.C'yi yerde baygın halde buldu. Evde uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar da tespit edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

F.C'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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