Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı, yakalanan 1 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekipleri, düzenlediği operasyonla zanlıları yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Öte yandan, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.