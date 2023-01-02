Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı, yakalanan 1 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekipleri, düzenlediği operasyonla zanlıları yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Öte yandan, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.





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