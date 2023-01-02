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Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

AA

Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı, yakalanan 1 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekipleri, düzenlediği operasyonla zanlıları yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Öte yandan, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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