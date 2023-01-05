Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde "Ege Kariyer Fuarı" düzenlenecek

DENİZLİ (AA) - Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ev sahipliğinde 16 bölge üniversitesini iş dünyasıyla buluşturacak "Ege Kariyer Fuarı" (EGEKAF), 24-25 Şubat'ta başlayacak.

Fuar için PAÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, 2019 yılında 9 Eylül Üniversitesi ile başladıkları fuarı bu yıl Denizli'de düzenlediklerini söyledi.

Atay, bu yüzyılın diplomaların, belgelerin, sertifikaların çarpıştığı bir yüzyıl olmadığını, yeteneklerin ve motivasyonun öne çıkacağı bir dönem olacağını belirterek, "Dolayısıyla biz yeteneği sadece belli sayıda büyük kentlerdeki üniversitelerden mezun olan öğrencilerimizin avantajlı olduğu bir ülke olarak bir yüzyıl olarak görmüyoruz. Ülkemizin her bir genci, her bir ferdi aslında yetenekli, gerçekten nitelikli, iyi insanlar ve bizim onlara devlet olarak destek vermemiz gerekiyordu. Dolayısıyla da 'yetenek her yerde' diyerek bu organizasyonlara başladık. " dedi.

Fuarın, daha dezavantajlı gördükleri bölgelerde düzenlendiğini ifade eden Atay, şöyle konuştu:

"Bu organizasyon üniversitelerde bölgesel kariyer fuarları yapılarak 127 üniversitenin ortak girişimiyle gerçekleştiriliyor. Bu çabalarımız lise son sınıftaki öğrencilerimizin gidip kariyer danışmanından, psikolojik danışman ve rehber öğretmenden destek almaya başladığı, danışman bilgi sistemiyle başlıyor. Daha sonra üniversitelerde şu anda başarıyla yürütülmekte olan kariyer merkezlerinin kurulması ve donatılmasıyla kapasitelerin arttırılması süreciyle devam etti. Çünkü kariyer merkezi kurmak da yeterli değil. Bir alan, bir oda, bir mekan vermek de yeterli değil. Donanımı gerekiyor, bunun hem insan kaynağı bağlamında, hem de yazılım ve donanım bağlamında onların hepsini çok kısa bir sürede aştık."

Atay, Türkiye'deki 207 üniversitenin tamamında kariyer merkezi olduğunu anlatırken, "Hepsinde çalışanları, yöneticileri vardır. Hepsinde yetenek kapısı dediğimiz, dünyanın en etkin 3 yazılımından bir tanesi çalışmaktadır. O sistem çalışıyor ve üniversitelerimizin tamamı bu sistemi kullanıyorlar ve çağdaş dünyanın getirdiği bütün fırsatlardan sonuna kadar yararlanabiliyorlar." ifadelerini kullandı.



Geçen yıl kariyer fuarına katılan öğrenci sayısının 441 bin olduğuna dikkati çeken Atay, bu yılki hedefin 750 ila 800 bin genci doğrudan bu sürecin içerisine dahil etmek olduğunu dile getirdi.

Dünyanın doğusundan batısına çok gelişmiş Avrupa'nın en büyük ikinci nüfusa sahip birlik devletleri dahil bu projeyi örnek alır durumda olduğunu belirten Atay, şunları kaydetti:

"Artık dünyaya, Türkiye'de biz yükseköğretim öğrencilerine ilişkin yetenek yönetimi yapabiliyoruz diyoruz. Sistem dedikleri şeyi biz artık Türkiye'de kurmuş olduk. Böyle bir ekosistemimiz var. Liseden başlayarak üniversiteden birinci sınıfta kariyer planlama dersi, yazın kariyer fuarı, ikinci sınıftan itibaren staj, üçüncü sınıfta staj, bu süreçleri hakkıyla takip eden bir öğrenciniz, arkadaşlar son sınıfa geldiğinde okul bitmeden işini bulmuş oluyor. Bunları yerine getirsin bir Türk genci, bu ülkede yaşayan bir vatandaş gencimiz bunları bu araçları düzgün bir şekilde kullandığı zaman ekstra hiçbir şeye ihtiyacı yok. Son sınıfa geldiğinde eline diplomasını almadan işini bulmuş oluyor. Ama hiçbir çaba göstermeden 'ben iş istiyorum' demek dünyanın hiçbir medeni ülkesinde var olan bir gerçeklik değildir. "

İnsanın aslında elinin altında ne büyük bir güç olduğunu bu organizasyonları yaptıktan sonra anlamaya başladıklarını belirten Atay, "Yeni yüzyılın yetenek üssü olmaya aday Türkiye çok kısa bir zaman dilimi içerisinde, 2-3 yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde, nasıl gerçekleştiğini sizler de göreceksiniz. Çok başarılı giden bir düzlemdeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen EGEKAF, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde 24-25 Şubat'ta yapılacak.

Üniversite öğrencilerini iş dünyasıyla buluşturmayı hedefleyen fuarda, firmaların ihtiyaç duyulan pozisyonlara uygun öğrencileri tanıyıp iş ve staj imkanı sağlaması hedefleniyor.

Toplantıya, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan ve üniversitelerin rektör yardımcıları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.