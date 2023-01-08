Denizli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada tüfekle ateş edilmesi sonucu A.Ç, ağır yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çevik kuvvet ekibi bölgede güvenlik önlemi alırken kavgaya karıştıkları belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.





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