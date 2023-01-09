Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Zolan, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerinde oylama yaptı.

Zolan, sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haberde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde ise Ali Rıza Akkır'ın çektiği "Körfez ışıkları" fotoğraflarını oyladı.

Başkan Zolan, oylama sonrası yaptığı değerlendirmede, fotoğrafların hepsinin ayrı bir hikayesi ve anlamı olduğunu söyledi.

O anı yakalama açısından fotoğrafların çok kıymetli olduğunu ifade eden Zolan, AA'nın sadece ülkede değil yurt dışında da çok başarılı ve önemli işlere imza attığını dile getirdi.

Zolan, Türkiye'yi uluslararası arenada layıkıyla temsil ederek ülkenin ve milletin sesini dünyaya duyuran AA çalışanlarını tebrik edip başarılarının devamını diledi.

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