Denizli'deki terör operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de, terör örgütleri PKK/KCK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında bir adrese düzenlediği baskında, yabancı uyruklu H.V'yi (32) yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kentteki diğer terör operasyonunda ise FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası bulunan Ö.İ. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG propagandası yaptığı belirlenen V.K.L ve E.Ö. de tutuklandı.

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