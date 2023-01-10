Denizlispor Kulübünün seçimli genel kurulu 18 Ocak'a ertelendi

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DENİZLİ (AA) - Denizlispor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, 18 Ocak'a ertelendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki genel kurulda, yeterli çoğunluk sağlanamadı.

Genel kurul, çoğunluk aranmaksızın 18 Ocak Çarşamba günü saat 18.30'da yapılacak.​​​​​​​

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