Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Başkarcı Dağı İsrafil Deresi mevkisinde dün saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgar ile bölgenin dağlık ve sarp olması nedeniyle ekiplerin müdahalesi zaman zaman güçleşti.

Afyonkarahisar, Manisa, Isparta ve Muğla'dan gelen orman ekiplerinin destekleriyle müdahale edilen yangın, 9 saat sonra kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri de destek veriyor.

Bölgede jandarma ve polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

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