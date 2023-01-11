Denizli'de ağıl çatısının çökmesi sonucu 30'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle çöken çatının altında kalan 30'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu.

Derinkuyu Mahallesi'nde Mehmet Şefik'e ait 180'e yakın küçükbaş hayvanın bulunduğu ağılın çatısı, gece saatlerinde etkili olan rüzgarın etkisiyle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla mahsur kalan hayvanların bir kısmını kurtardı.

Enkazın altında kalan 30'a yakın hayvanın telef olduğu belirlendi.



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