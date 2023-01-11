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DENİZLİ (AA) - Denizli'de inşaatlardan malzeme çaldığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Sarayköy ve Pamukkale ilçelerindeki inşaatlardan yaklaşık 220 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalınması üzerine başlatılan çalışmada şüphelilerin H.K. (43) ile Y.A. (47) olduğunu tespit etti.

İki şüpheli, Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'ndeki evde yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden Y.A'nın 2017'den bu yana 8 farklı suçtan arandığı, üzerinden kardeşine ait kimlik çıktığı öğrenildi.



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