Denizli Valisi Atik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Atik, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerinde oylama yaptı.

Vali Atik, sporda Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi", haberde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre ve yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in çektiği "Yangın müdahalesi" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Vali Atik, seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.

Fotoğraf karelerinin o anı yansıttığını anlatan Atik, AA'nın yurt içi ve dışında çok güzel işlere imza attığını sözlerine ekledi.

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