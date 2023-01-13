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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de sahipsiz hayvanlar için yerden ısıtmalı barınak

AA

Denizli'de sahipsiz hayvanlar için yerden ısıtmalı barınak

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de sahipsiz hayvanlara daha iyi imkanlar sağlanması için kurulan tesiste kalan "can dostlar" hem şifa buluyor hem de otel konforunda yaşamını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi'ndeki 135 bin metrekarelik alana kurulan 700 hayvan kapasiteli Denizli Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kedi ve köpek pansiyonları, serbest gezi alanları, köpek havuzu, köpek padokları, eğitim salonu, karantina binası, kedi evleri, ameliyathaneler ve poliklinikler bulunuyor.

Yerden ısıtmalı sistemle konforlu bir yaşam alanı sunulan merkezde kurulduğu 2018'den bu yana yaklaşık 80 bin hayvan misafir edilirken, 15 binin üzerinde can dostu sahiplendirildi.

Çeşitli nedenlerle tesise gelen 26 bin hayvanın rehabilitasyonu ile 3 bininin de kısırlaştırılmasının yapıldığı merkezde 6 veteriner, 7 veteriner teknikeri ve 20 personel görev yapıyor.

Her sabah temizlik ve bakımı yapılan hayvanlar, hava almaları için kendilerine ayrılan bölüme çıkartılıyor. Merkezin yer aldığı kampüste çocukların gezebileceği ve hayvanlarla iç içe olabileceği ortam da bulunuyor.

Merkezde tehlike arz eden hayvanlarla ilgili de özel bölümler hizmet veriyor.

- Acil müdahale için "Canbulans" devrede

Merkez sorumlusu Veteriner Hekim Elvan Alkaya, AA muhabirine, belediye olarak sahipsiz hayvanlara poliklinik ve rehabilitasyon hizmeti verdiklerini söyledi.

Milli Parklar ekipleriyle koordineli olarak yabani hayvanların tedavisi ve rehabilitasyonunu da sağladıklarını anlatan Alkaya, "Geçen yıl 3 binden fazla kedi ve köpek kısırlaştırmasını yaptık. Tüm hayvanların kuduz ve parazit aşılarını yaptık. Vatandaşlarımızdan 30 binden fazla ihbar aldık, 26 bin hayvanımızın rehabilitasyonunu gerçekleştirdik." diye konuştu.

Alkaya, yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahale için "Canbulans" adı verilen tam teşekküllü hayvan ambulansı ile 3 bin hayvana müdahalede bulunduklarını anlattı.

- "Şu aralar sokağa bırakılan hayvan sayımız çok fazla"

Salgın döneminde hayvan sahiplenmeye ilgi olduğunu ancak salgın geçince sokağa terk edilen hayvan sayısının arttığını gözlemlediklerini aktaran Alkaya, şöyle devam etti:

"Pandemide özellikle kedi sahiplenme oranı çok yükseldi. Hatta sahiplendirecek kedi bulamadığımız dönemler yaşadık. Fakat şu aralar sokağa bırakılan hayvan sayımız çok fazla. Biz normalde sokak hayvanlarına hizmet veriyoruz. Burada çok fazla cins hayvan olmaması gerekiyor. Ama çok değerli köpekler, terrier, golden retriever, danua, Alman kurt köpekleri, kedilerden de İran kedileri, scotish, British gibi cinsler bize teslim ediliyor ya da sokağa bırakılıyor. Biz de bu hayvanlarımızın tedavisini ve rehabilitasyonunu tamamladıktan sonra ücretsiz bir şekilde sahiplendirmeye çalışıyoruz."

Alkaya, tesiste geçen yıl aralarında baykuş, tilki, kirpi, şahin ve vaşağın da bulunduğu 169 yabani hayvanı da tedavi ederek doğal ortamlarına saldıklarını ifade etti.

Tedavi ederek halka taktıkları bazı göçmen kuşların Hollanda, İsviçre gibi ülkelerde görüldüğünü, bazı kuşların da ertesi yıl yine ziyarete geldiğine işaret eden Alkaya, merkezin yabani hayvanlar için de bir sığınak olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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