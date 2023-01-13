Futbol: Spor Toto 1. Lig

Olumsuz duygu ve sözler omurga sağlığını etkiliyor! Olumsuz sözlerin etkisi hakkında ilginç bir deney

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal (Dk. 82 Erdal Akdari), Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Mayi (Dk. 90 Berkant Gündem), Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar (Dk. 70 Özer Özdemir), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 70 Bekir Turaç Böke), Djedje (Dk. 70 Okan Derici)

Eyüpspor: Harun Tekin, Claro, Sinan Kurt, Mehmet Murat Uçar, Umut Bulut (Dk .71 Mustafa Pektemek) Uğur Demirok, Recep Niyaz (Dk. 90 Taşkın İlter), İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Berkan Demir, Ezeh (Dk. 90+5 Thill)

Gol: Dk. 45+3 Hakan Çinemre (kendi kalesine) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 64 Muhammed Gönülaçar, Dk. 83 Bekir Turaç Böke (Altaş Denizlispor), Dk. 57 Recep Niyaz (Eyüpspor)





DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.