Denizli'de hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Çivril, Pamukkale ve Sarayköy ilçelerinde farklı zamanlarda meydana gelen 21 hırsızlık olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı incelemede şüphelilerin H.K, Y.A, S.K., A.K.K. ve T.E. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.