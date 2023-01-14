Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan kültür sanat faaliyetleri açıklaması

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DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentte her ay 4 tiyatro oyunun da yer aldığı çok sayıda kültür sanat etkinliği planladıklarını bildirdi.



Zolan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Denizli'nin, kültür sanat sezonuna yoğun programlar ile başlangıç yaptığını belirtti.

Her ay 4 tiyatro oyunu, söyleyişi, çocuk programları, konser ve müzikaller düzenleneceğini aktaran Zolan, şunları kaydetti:

"Yaklaşan sömestr tatilinde çocuklarımız için animasyon filmler, çocuk oyunları ve sürpriz eğlenceler düzenleyeceğiz. Şehrimizde başlattığımız Büyükşehir ile kültür buluşmaları, konser ve tiyatro etkinlikleri, çocuklara ve kadınlara yönelik çeşitli programlar vatandaşımızın yoğun ilgisiyle devam ediyor. Belediyecilik hizmetlerimizin yanında sosyal ve kültürel projelerimize de büyük önem veriyoruz. Ülkemizin birbirinden kıymetli bilim insanı, yazar, tarihçi ve sanatçı gibi değerlerini vatandaşlarımızla buluşmalarını sağlayacağız. Birbirinden değerli isimler şehrimize gelecek. Konuklarımızın birikim ve deneyimlerinden hep birlikte faydalanacağız."

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