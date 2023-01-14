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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan kültür sanat faaliyetleri açıklaması

AA

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan kültür sanat faaliyetleri açıklaması

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentte her ay 4 tiyatro oyunun da yer aldığı çok sayıda kültür sanat etkinliği planladıklarını bildirdi.

Zolan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Denizli'nin, kültür sanat sezonuna yoğun programlar ile başlangıç yaptığını belirtti.

Her ay 4 tiyatro oyunu, söyleyişi, çocuk programları, konser ve müzikaller düzenleneceğini aktaran Zolan, şunları kaydetti:

"Yaklaşan sömestr tatilinde çocuklarımız için animasyon filmler, çocuk oyunları ve sürpriz eğlenceler düzenleyeceğiz. Şehrimizde başlattığımız Büyükşehir ile kültür buluşmaları, konser ve tiyatro etkinlikleri, çocuklara ve kadınlara yönelik çeşitli programlar vatandaşımızın yoğun ilgisiyle devam ediyor. Belediyecilik hizmetlerimizin yanında sosyal ve kültürel projelerimize de büyük önem veriyoruz. Ülkemizin birbirinden kıymetli bilim insanı, yazar, tarihçi ve sanatçı gibi değerlerini vatandaşlarımızla buluşmalarını sağlayacağız. Birbirinden değerli isimler şehrimize gelecek. Konuklarımızın birikim ve deneyimlerinden hep birlikte faydalanacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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