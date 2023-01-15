Denizli'de 2. Deve Güreşi Festivali düzenlendi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de bu yıl ikincisi düzenlenen deve güreşi festivalinde 160 pehlivan deve mücadele etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Albayrak Meydanı yanındaki Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde düzenlenen 2. Deve Güreşi Festivali kapsamında Ege ve Akdeniz'den getirilen develer süslenerek sahaya çıktı.

Heyecanlı karşılaşmaların yaşandığı festivali çok sayıda izleyici takip etti.

Festivalin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu geleneğin yaşatılması için çalıştıklarını söyledi.

Zolan, 160 deveyle düzenlenen festivalin güzel bir havada yapıldığını belirterek, "Geleceğe aktarmak için bu etkinlikleri devam ettireceğiz. İnşallah yarınımız bugünden güzel olacak." dedi.

Festival kapsamında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası ile Valilik Kupası'nı kazanan deve sahiplerine çeşitli ödüller verildi.

Etkinliği AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan da takip etti.

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