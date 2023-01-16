Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheli tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, sigara paketleri içine gizlenmiş 92 gram eroin ile 3 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu, 523 gram esrar ile 122 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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