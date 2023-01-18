Denizli'de uyuşturucudan ölüm iddiası

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç kız hayatını kaybetti.



15 Mayıs Mahallesi'nde ikamet eden T.K'den (21) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri, T.K'yi yerde buldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri T.K'nin öldüğünü belirledi.

"Uyuşturucu komasına girerek" öldüğü iddia edilen genç kızın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​​​​​​​​



Evde uyuşturucu kullanımına yarayan aparat da bulunduğu belirtildi.



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