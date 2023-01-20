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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TİM Maden Sektör Kurulu Denizli'de toplandı

AA

TİM Maden Sektör Kurulu Denizli'de toplandı

DENİZLİ (AA) - Denizli İhracatçı Birliği Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, ülkenin doğal taş ihracatından yüzde 14 pay alan kentin, 115 ülkeye büyük oranda işlenmiş doğal taş ihraç ettiğini bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu, Denizli'de toplandı.

Denizli İhracatçılar Birliğinden (DENİB) toplantıya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu'nun katıldığı toplantıda Denizli temsilcileri sunum yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DENİB Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, ilde 337 firmanın doğal taş ihracatı yaptığını, geçen yıl 33 milyon dolarlık blok ve 237 milyon dolarlık işlenmiş ürün olmak üzere toplamda 270 milyon dolarlık doğal taş ihracatı yapıldığını bildirdi.

Traverten konusunda önemli rezervlere sahip kentte tasarıma verilen önemin katma değerli ürünlere yansıdığını aktaran Uzunoğlu, "Denizli, 115'ten fazla ülkeye yüzde 88'i işlenmiş ürün olmak üzere doğal taş ihraç ediyor. Türkiye'nin 2 milyar 20 milyon dolar olan toplam doğal taş ihracatı içinde Denizli, yaklaşık yüzde 14 pay alıyor." ifadelerini kullandı.

DENİB Yönetim Kurulu Üyesi Kılınç da katma değeri daha yüksek olan işlenmiş ürün ihracatında son 2 yılda yüzde 40'a yakın artış yakalandığını belirterek, blok ürünlerde Çin ve Hindistan, işlenmiş ürünlerde ise ABD ve Fransa'nın ön plana çıktığını kaydetti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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