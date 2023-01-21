Denizli, kekikte üretimini 25 bin tona yükseltti

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DENİZLİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Denizli'nin kekik konusunda üretimini hızla artırarak bir başarı hikayesine imza attığını bildirdi.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kekikle ilgili yetiştiricilik, işleme ve pazarlama konularında görüş ve önerilerin tüm paydaşlarla değerlendirildiği "Kekik Çalıştayı", Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, çiftçinin çabası ve emeğiyle kıraç tarlalarda kekik üretilir hale geldiğini belirtti.



Ülke genelinde son 20 yılda kekik üretiminin 7 bin tonlardan 44 bin tona çıktığını, bunun büyük kısmının da Denizli'de üretildiğini ifade eden Hasdemir, "Denizli, kekik konusunda bir başarı hikayesi yazdı." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ise Türkiye kekik ekim alanlarının yüzde 86'sının Denizli'de bulunduğunu belirterek, "Denizli'de son yıllarda üretim alanları 200 bin dekar, üretim miktarı 25 bin ton civarlarına ulaşmıştır. İlimizde üretilen kekikler başta ABD, Almanya, İtalya, Kanada, Polonya, Hollanda, Fransa, Japonya ve Avustralya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilmektedir." bilgisini verdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da Denizli insanının çalışkan ve üreten olduğunu belirterek, "Dönüp baktığımızda tükettiğinden daha fazlasını üreten bir şehir Denizli. Kekikte Türkiye'de birinciyiz diyoruz ama aslında dünyada birinciyiz." dedi.

Çalıştaya Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel, Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu ve üreticiler katıldı.

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